Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Rus havacılık şirketi Aeroflot’un İran uçuşlarında düzenlemeye gidildiği bildirildi. Açıklamada, düzenlemenin nedeni olarak Ukrayna uçağının yanlışlıkla düşürülmesi gösterilirken, gün ışığı sayesinde tanımlanmanın daha kolay olacağı ve risklerin azaltılacağı ifade edildi. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Dairesi Başkanı Aleksandr Neradko konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Rus hava şirketlerinin Orta Doğu’da havacılık taşımacılığında son 24 saatte İran üzerinde 32 sefer gerçekleştirdiğini belirterek, “Gün ışığında uçakların tanımlanması için daha iyi koşullar oluşuyor. Düşük bulut örtüsü nedeniyle koşullar kötüleşiyor. Gün ışığında daha az risk var ve daha iyi tanımlanabiliyoruz. Bu nedenle Aeroflot İran seferlerini sabah 08:45 olarak revize etti” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran’a Rus hava taşımacılığının devam edeceği belirtilerek, İran hava sahasını kullanan Aeroflot, Pobeda, S7 ve Azur Airlines gibi Rus hava şirketlerinin İran üzerinden diğer ülkelere yolcu taşıma faaliyetlerini de gündüz saatlerinde sürdüreceği ifade edildi.