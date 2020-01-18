Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nissan Motor, Carlos Ghosn’un şirketi özel amaçları için kötüye kullandığını iddia etti. Tokyo Borsasına sunulan raporda, Ghosn tarafından kullanılan Brezilya ve Lübnan’daki evler için 22 milyon dolar harcandığı belirtildi. Nissan’ın ayrıca Ghosn ve ailesinin kullandığı şirket uçakları ile kiralık uçaklar için ise 4,4 milyon dolar ödediği kaydedildi. Ayrıca 4,34 milyon dolarlık bir paranın da Fransa’daki Versay Sarayı’nda parti vermek, Rio Karnavalı ile Cannes Film Festivali’ne konuk davet etmek ve lüks bir markadan hediyeler satın almak için kullanıldığı da iddia edildi. Raporda, benzer kötüye kullanımlardan doğan toplam zarar 318 milyon dolar olarak olarak açıklandı. Nissan’ın, zararın tazmini için Ghosn’a dava açacağı belirtiliyor. Öte yandan Lübnan’da bulunan Gohsn, firarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaçışına Japonların yardım edip etmediğine ilişkin soruya, Gohsn “Yerel suç ortağınız olmadan Japonya’dan çıkabileceğinizi düşünüyorsanız, kendinizi kandırırsınız” cevabını verdi.

Burak Ersoy TOKYO İHA