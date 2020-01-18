Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şiddetli yağışların balık ölümlerine sebep olduğu ifade edildi. Yeni Güney Galler’deki Kempsey Shire’da bulunan Bellbrook yakınlarındaki nehrin 60 ila 70 kilometrelik kısmında, orman yangınları sonucu oluşan külün nehrin suyuna karışmasıyla milyonlarca balık telef oldu. Nehrin yakınında yaşayan Arthur Bain “60 kilometrelik bir alanda çamur içinde çürüyen balıklara rastladık” ifadelerini kullandı. Öte yandan yangınlara müdahale için Japonya’dan Avustralya’ya gelen 70 Öz Savunma Kuvvetleri ekibi, yağışların yangınları söndürmek için yeterli olmadığını söyledi. 85 farklı noktada devam eden yangınlar, 28 kişinin hayatına mal oldu. İHA