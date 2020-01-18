Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’da yaşanan çatışmaları bitirmek için yarın Almanya’nın başşehrinde yapılacak olan Berlin Konferansı önce, Libya’daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter gece saatlerinde gizlice Yunanistan’a geldi. Atina’ya geliş saati ve uçağın hangi havaalanına indiği konusu güvenlik sebebiyle gizli tutulan isyancı general Hafter, Başbakan Kiryakos Miçotakis ve ardından Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.



MİÇOTAKİS: KABUL ETMEYİZ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşme öncesi Yunan basınına konuştu. Berlin’de yapılması planlanan Libya Konferansı’na davet edilmemesine tepki gösteren Miçotakis “Ankara ile Trablus hükûmeti arasında imzalanan anlaşmanın feshedilmemesi hâlinde çıkacak hiçbir siyasi çözümü kabul etmeyeceğiz” dedi. Atina’nın Berlin’e davet edilmemesinden yakınan Miçotakis, yapılanın ‘yanlış’ olduğunu savundu. Hafter ile bir araya gelen Miçotakis, daha sonra konferansa ev sahipliği yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel’i aradı. Alman Bild gazetesi ise, Yunanistan’ın Berlin’e davet edilmemesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın etkili olduğunu iddia etti. Bild “Erdoğan, Yunanistan’ın Berlin Konferansı dışında tutulması için Merkel’e baskı yaptı” diye yazdı.



KATAR VE TUNUS DA KATILSIN

Öte yandan Libya hükûmeti Berlin Konferansı’na Tunus ve Katar’ın da davet edilmesini istedi. Zirveye; Türkiye, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), Kongo, İtalya, Mısır ve Cezayir davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zirveye katılmasına kesin gözüyle bakılırken, davetliler arasında ABD Başkanı Donald Trump da bulunuyor. Toplantıda ayrıca BM, AB, Arap Ligi ve Afrika Birliği temsilcileri de yer alacak.