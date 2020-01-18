Mısır'ın Menufiye kentindeki Şibin el-Kum bölgesi Estad Caddesi'nde bir araç yayaların arasına daldı. Feci kazada 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Şibin el-Kum hastanesine kaldırılırken, 1 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öte yandan araç sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mısır'da bir araç yayaların arasına daldı: 7 yaralı
18.01.2020 - 09:59 | Son Güncelleme: 18.01.2020 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır'ın Menufiye kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Mısır'ın Menufiye kentindeki Şibin el-Kum bölgesi Estad Caddesi'nde bir araç yayaların arasına daldı. Feci kazada 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Şibin el-Kum hastanesine kaldırılırken, 1 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mısır,trafik kazası,
675796 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/675796.aspx
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