Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Limandan ihraç edilen petrol gelirlerinin Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümetine gittiğini belirten Hafter yanlıları, limandaki işlemlerin durmasının ardından, diğer limanların da benzeri şekilde kapatılacağını duyurdu. Hafter’e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Zuveytine limanının kapatılmasının tamamıyla bir halk hareketi olduğunu iddia ederken, bu olayın kabile meclisleri ve sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Petrolle ilgili bütün çalışmaları yöneten Libya Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanallah ise Libya’nın can damarının taraflar arasında tartışma konusu yapılmamasını istedi. Sanallah, petrol limanlarının kapatılması çağrılarının bugün düzenlenecek olan Berlin Zirvesi öncesinde ellerinin güçlü olması için atılmış bir adım olduğuna dikkati çekti. Ülkenin doğusundaki Petrol Hilali olarak adlandırılan bölgede yapılan üretim, bütün petrol ihracatının yüzde 60’ını oluşturuyor. Hafter’e bağlı güçler bu petrol kuyularının korumasını yaparken, yönetimi merkezi Trablus’ta bulunan Libya Ulusal Petrol Kurumu tarafından yürütülüyor.

BM: TEHLİKELİ ADIM

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilciliği (UNSMIL), Hafter yanlısı göstericilerin petrol üretimini durdurmasından “endişe” duyulduğunu açıkladı. BM “Bu adımın her şeyden önce, refahları petrolün serbestçe akışına bağlı Libyalılar üzerinde yıkıcı sonuçları olacaktır. Ülkenin zaten tahribata uğramış ekonomisi ve mali durumu üzerinde baş aşağı edici etkiler yapacaktır” denildi.