Başkent Hartum'un kuzeyindeki Al-Shaqla bölgesinde bir düğün töreninde patlama yaşandı. Patlamada 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Sudan’da patlama: 7 ölü
21.01.2020 - 00:16 | Son Güncelleme: 21.01.2020 - 00:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sudan'ın başkenti Hartum'da meydana gelen patlamada 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : sudan,patlama,
676334 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/676334.aspx
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