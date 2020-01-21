Haberde, sorumluluğun pilotlara yüklendiğini ancak kazanın, firmanın “riskli tasarım seçimleri ve hatalı güvenlik değerlendirmeleri’nden kaynaklandığını belirtti. THY’nin İstanbul-Amsterdam seferini yapan yolcu uçağı, Schiphol Havaalanı’na iniş yaparken tarlaya düşmüş, kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Boeing firmasının hatası kasten THY’ye yüklenmiş
21.01.2020 - 05:09 | Son Güncelleme: 21.01.2020 - 05:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
New York Times gazetesi, 2009’da Hollanda’da düşen Türk Hava Yolları’na ait (THY) 737-800 tipi Boeing uçağına ilişkin sorumluluğun, uçak firması ve ABD’li federal güvenlik yetkililerinin baskısı üzerine değiştirildiğini yazdı.
Etiketler : thy,thy 2009,thy kaza,
676360 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/676360.aspx
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