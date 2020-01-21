Haberde, sorumluluğun pilotlara yüklendiğini ancak kazanın, firmanın “riskli tasarım seçimleri ve hatalı güvenlik değerlendirmeleri’nden kaynaklandığını belirtti. THY’nin İstanbul-Amsterdam seferini yapan yolcu uçağı, Schiphol Havaalanı’na iniş yaparken tarlaya düşmüş, kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.