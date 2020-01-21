Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti
Rusya'dan İdlib'e saldırı: 12 ölü
21.01.2020 - 14:26 | Son Güncelleme: 21.01.2020 - 14:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Etiketler : rusya,idlib,hava saldırısı,
676476 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/676476.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER