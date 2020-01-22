Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin İdlib ilinde ilan edilen ateşkese rağmen Esad rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya’nın saldırıları devam ediyor. Rus savaş uçakları sabahın erken saatlerinden itibaren İdlib’in Bara, Bsida ve Masaran köyü ile Halep’in batı kırsalındaki Kefer Dael, Mansura, Kefer Teal, İrhab, Takad, Şamiko ve İndomi köylerine hava saldırıları yaptı. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu toplam 26 sivil hayatını kaybetti.

HER GÜN HAVA SALDIRISI

Suriye Müdahale Koordinatörlüğünün verilerine göre, ateşkesin ilan edildiği 12 Ocak’tan bu yana İdlib’e Rusya 232, Esad rejimi 89 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda iki okul, iki sivil savunma merkezi, bir toplanma merkezi olmak üzere altı yaşam merkezi hedef alındı. Son 10 günde aralarında çocuk, kadın ve sivil savunma görevlisinin de bulunduğu toplam 76 sivil hayatını kaybetti.

GÖÇ SÜRÜYOR

Saldırılardan kaçan sivillerin, Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde kalan kırsal kesiminden Türkiye sınırı hattı yakınlarına göçü sürüyor. Saldırılardan kaçarak Türkiye sınır hattındaki kamplar civarı ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgelerine göç edenlerin sayısı 40 bine yaklaştı.

SESİMİZ DUYULMUYOR

Sivil Savunma Başkanı Salih “Öyle görünüyor ki İdlib’deki ateşkes çökmüş durumda. Ateşkes nispeten iyiydi. Göç edenler evlerine geri dönebilecekti ancak rejim ve Rusya, eskiden olduğu gibi ateşkese yine uymadı” ifadesini kullandı. Rejim’in, İdlib’i boşaltarak ele geçirmeye çalıştığını söyleyen Salih “İdlib’de uçakların yağdırdığı bombalarla ölenlerin sesini kimse duymuyor” diye konuştu. Salih, rejim ve destekçilerinin saldırılarının sürmesi hâlinde İdlib’de insani bir felaketin kaçınılmaz olduğunun altını çizerek “Bölge halkı umudunu kaybetmiş durumda. Artık aileler eve dönme hayali bile kuramıyor” dedi.