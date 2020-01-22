Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İHH’nin sınıra göç edenler için dokuz yıldır yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Tahiroğlu “Suriye-Türkiye sınırına yakın bölgelerde kurduğumuz çadırlara alternatif olarak briket evler yapıyoruz. Bugün itibarıyla evlerin sayısı 120’yi geçti. Bu anlamda Türkiye’den çok ciddi destek var. Türk halkı bu konuda çok duyarlı. Bu kampanyayı başlatınca çok ciddi talepler geldi. Proje çerçevesinde dört binden fazla briket ev yapabileceğimiz fonumuz oluştu. Yine gıda kolisi ve hijyen paketleri dağıtımlarımızı da sürdürüyoruz. Bunların dışında ‘Bu insanlara kalıcı neler yapabiliriz?’ Bunun düşüncesi içerisindeyiz.” Tahiroğlu, İdlib’den başlayan göçle birlikte son günlerde Türkiye’den Suriye’ye günlük 30 tır yardım gönderildiğini anlattı. İHH’dan yapılan açıklamaya göre şu ana kadar 750 briket ev yapıldı. Hedef bu rakamı ilk etapta on bine taşımak. Bazı çadır kentlerin de ileriki süreçte briket evlere dönüştürülmesi planlanıyor.