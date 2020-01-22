Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen zirvenin konuşmasına, ABD’nin başkanlığını yaptığı süre boyunca ülkede yaşanan gelişmelerden söz ederek başlayan Trump “Amerikan rüyası geri döndü, her zamankinden de büyük ve daha iyi bir şekilde. Amerika büyüyor, Amerika zenginleşiyor, Amerika daha önce hiç olmadığı kadar yine kazanıyor” ifadelerini kullandı. Çin’le gerçekleştirilen ekonomik anlaşmaya değinerek “Çin ile olan ilişkimiz muhtemelen daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı” dedi. Trump konuşmasında, ABD’nin Dünya Ekonomik Forumu’nun yerkürede bir trilyon ağaç dikme girişimine katılacağını da bildirdi. Greta Thunberg ve diğer iklim aktivistlerine gönderme yapan Başkan Trump “Kıyamet kehanetlerini reddetmeliyiz. Zaman kötümser olma değil iyimser olma zamanıdır” ifadelerini kullandı. Konuşması sonrası Davos’ta dünya liderleri ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelmesi planlanan Trump’ın bugün de Davos’taki programının ardından ABD’ye dönmesi bekleniyor.

24 SAAT SÖZ HAKKI

Öte yandan ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’ın hazırladığı tasarıya göre, Trump’ın yargılanacağı Senatodaki duruşmalarda davacı ve savunma taraflarına tezlerini ortaya koymaları için yirmi dörder saat söz hakkı verildi. Ardından “jüri” görevi gören senatörler davacı ve savunma taraflarına sorularını yöneltebilecek. Beyaz Saray her iki tarafa da yirmi dörder saat süre verilmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.