Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle altı kişi hayatını kaybetti; vaka sayısının da 291’e yükseldiği ifade edildi. Resmî rakamlar böyle söylese de gerçekte 200 kişinin öldüğü ve vaka sayısının ise bin 700 civarında olduğu iddia edildi. Salgını araştıran uzman ekibin lideri Zhong Nanshan, virüsün, insandan insana geçebildiğini belirtti. Zhong, Guangdong eyaletindeki iki kişiye virüsün aile üyelerinden bulaştığının tespit edildiğini aktardı. Virüsün tespit edildiği hastalarla ilgilenen bazı sağlık çalışanlarında da virüse rastlandı. Bu arada hastalığın yayılması da engellenemiyor. Bu yüzden hastalık sebebiyle dünya panikledi. Çin dışında hastalık, Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland’da görüldü ve bu ülkelerde hastalığın belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alındı. Son olarak virüs ABD’ye de ulaştı. Çin’de rahatsızlanan ve Washington’da tedavi altına alınan bir kişinin de koronavirüsü taşıdığı tespit edildi. Hastanın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Akciğeri etkiliyor

Hastalardan alınan örneklerin incelenmesi sonucu enfeksiyonun koronavirüs olduğu sonucuna varıldı. Yeni virüs ciddi akciğer rahatsızlıklarına yol açıyor ve insanlara bulaşabiliyor. Vakalar, Wuhan’daki Güney Çin Deniz Ürünleri Toptan Pazarı ile ilişkilendiriliyor. Bazı deniz canlıları koronavirüs taşıyor olabilseler de, pazarda başka hayvanlar da bulunuyor. Virüsün bulaştığı kişiler, karantinada tutuluyor. Bir koronavirüsün yol açtığı şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS), Çin’de 2002’de 774 kişinin ölümüne yol açmıştı.

İstanbul teyakkuzda

Çin’de ortaya çıkan yeni koronavirüse karşı Türkiye’de de gerekli tedbirler alınmaya başladı. İstanbul Havalimanı Hudutlar Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri Çin’den yolcu taşıyan veya bu hava yolu şirketlerine yer hizmeti veren şirketleri uyardı. Bu şirketlerle toplantı yapan ekipler, virüsün belirtilerini ve tedbirlerini anlattı. Ekipler, çalışanların böyle bir yolcu gördüğünde kendilerine ulaşılmasını istedi.

