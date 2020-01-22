İsrail ordusu, Gazze şeridinin doğu sınırında İsrail sınırına yaklaşan Filistinli bir gruba ateş açtığını duyurdu. Açılan ateş sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin kimlikleri henüz bilinmiyor.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sınırı geçen Filistinlilerin askerlere el bombası atması sonucu vurulduğu belirtildi.
İsrail askerleri Gazze sınırında 3 Filistinliyi öldürdü
22.01.2020 - 09:07 | Son Güncelleme: 22.01.2020 - 09:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail askerleri Gazze şeridinden sınıra yaklaşan 3 Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordusu, Gazze şeridinin doğu sınırında İsrail sınırına yaklaşan Filistinli bir gruba ateş açtığını duyurdu. Açılan ateş sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin kimlikleri henüz bilinmiyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : israil,saldırı,gazze,story_,
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