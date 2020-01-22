Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ordusu, Gazze şeridinin doğu sınırında İsrail sınırına yaklaşan Filistinli bir gruba ateş açtığını duyurdu. Açılan ateş sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin kimlikleri henüz bilinmiyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sınırı geçen Filistinlilerin askerlere el bombası atması sonucu vurulduğu belirtildi.