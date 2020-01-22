Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan’ın Karaçi şehrinin Tean Hatti bölgesinde bulunan bir gecekondu mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin mahalleye yayılması sonucu 400 gecekondu yandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.