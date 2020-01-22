Pakistan’ın Karaçi şehrinin Tean Hatti bölgesinde bulunan bir gecekondu mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin mahalleye yayılması sonucu 400 gecekondu yandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Pakistan’da 400 gecekondu yandı
22.01.2020 - 11:21 | Son Güncelleme: 22.01.2020 - 11:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan’ın Karaçi şehrindeki bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında 400 ev yandı.
Kaynak: İHA
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