Suriye'de Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçakları Halep’in batısında bulunan Atarib kasabasında bir mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Rus savaş uçakları ve Esad rejimi aynı bölgede bulunan Bashnata, Al-Mansoura ve Bashqatin kasabaları da saldırdı. Saldırılarda can kaybı olmamasına rağmen büyük hasar meydana geldi.
Suriye’de Rus savaş uçakları mülteci kampını vurdu: 2 ölü 5 yaralı
22.01.2020 - 11:43 | Son Güncelleme: 22.01.2020 - 11:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de Rus savaş uçakları Halep’in batısındaki Atarib kasabasındaki bir mülteci kampını vurdu. Hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.
Suriye'de Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçakları Halep’in batısında bulunan Atarib kasabasında bir mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rusya,Suriye,mülteci kampına saldırı,
676663 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/676663.aspx
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