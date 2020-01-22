Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malezya basınında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Baling kentindeki Kelambu, Tembus ve Akar mağaralarında geçen yıldan bu yana yapılan arkeolojik kazılarda tarih öncesi döneme ait taştan yapılmış el eşyalarına rastlandı.

İNCELEMEYE ALINDI

Bulunan eşyalar incelenmek üzere Malay Dünyası ve Medeniyeti Enstitüsü, Malezya Ulusal Üniversitesi ve Malaya Üniversitesi'nin jeoloji birimine gönderildi.

17 BİN YIL ÖNCESİNE AİT OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

İlk belirlemelerde eşyaların 17 bin yıl öncesine, yontma taş devrine ait olabileceği bildirildi. Bölgede kazıların devam edeceğini belirten yetkililer, şubat ayı içinde yeni eşyaların bulunabileceğini vurguladı.