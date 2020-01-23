Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın azli istemiyle Senatoda dün başlayan yargılamanın ikinci günü, savcı görevi gören Demokrat 7 vekilin açılış sunumlarıyla devam ediyor.

Senato Genel Kurulunda yerel saatle 13.00'te başlayan ve en az 8 saat sürmesi planlanan oturumda ilk sözü Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff aldı.

Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy üzerinde ABD'nin askeri yardımı ve Joe Biden aleyhine soruşturma arasında baskı kurduğunu savunan Schiff, daha önce Temsilciler Meclisinde yapılan oturumlardaki açıklamalardan kısa videoları senatörlere izletti.

Trump'ın Ukrayna askeri yardımını geçici olarak askıya almasının nedeninin Biden'a açılmasını istediği soruşturma olduğunu savunan Schiff, jüri görevi gören senatörleri ikna etmeye çalıştı. Schiff, Trump'ın Ukrayna konusunda "makamını kötüye kullandığını" somut örneklerle ortaya koyacaklarını ve bu konuyla ilgili yeni delilleri de Senatoya sunacaklarını dile getirdi.

ABD siyasi tarihinde azil süreçlerinin nasıl işlediğini ve Anayasadaki ilgili maddelerin hangi mantıkla konulduğunu örnekleriyle anlatan Schiff, Trump'ın Rusya ile kurduğu arka kapı ilişkisinin Amerikan seçimlerini şüpheli hale getirdiğini ileri sürdü.

Schiff'in ardından diğer 6 Demokrat vekilin de tek tek söz alması ve Trump aleyhindeki delillerini ortaya koyması bekleniyor.

Davacı taraf olan Demokratların 3 günlük açılış sunumlarının ardından Trump'ın avukatları da yine 3 gün sürecek açılış sunumlarını yapacak.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın hazırladığı temel kurallar taslağı, 47'ye karşı 53 oyla dün gece yarısı yapılan oylamada kabul edilmişti.

Kabul edilen temel kurallar çerçevesinde her bir tarafa açılış savunmaları için 3 gün üzerinden 24'er saat zaman tanınıyor.

Sürenin sona ermesinin ardından muhtemelen gelecek hafta senatörler soru sorma şansını elde edecek ve senatörlere soruları için 16 saat verilecek.

Trump'a yönelik azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.