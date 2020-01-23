Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu toplantıları kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani ile görüştü. Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada “İki lider, Irak ve bölgenin istikrarı için çabaların yoğunlaştırılmasını ele aldı. İki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması, yabancı güçlerin Irak’taki varlığı ve bunların azaltılması meselesini görüştü” denildi.

Iraklı Hizbullah Tugayları, Cumhurbaşkanı Salih’in Trump ile görüşmemesini talep etmişti. Iraklı Hizbullah Tugayları Emniyet Sorumlusu Ebu Ali el-Askeri “Berhem Salih’in ahmak Trump ve ona eşlik eden katiller çetesi ile görüşmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Trump ve çetesinin döktüğü masum kanları göz ardı ettiği için Iraklıların buna karşı bir tutumu olacak. O zaman size hoş gelmediniz diyeceğiz. Sizi onurlu ve şanlı Bağdat’tan özgür evlatlarımız kovacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Irak Meclisinde bir grup milletvekili, ülkede bulunan ABD ve diğer yabancı güçlerin dokunulmazlığının kaldırılması için imza topladı. Vekiller topladıkları 60 imzayı Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’na iletti. İmzacı vekillerin Meclis’teki farklı gruplara bağlı Şiiler olduğu kaydedildi.

Abdülkadir Hacıoğlu ERBİL İHA