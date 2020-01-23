Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) Sözcüsü Muhammed Kununu, Hafter milislerinin Mitiga’yı altı Grad füzesiyle vurduğunu belirtti. Ateşkesin defalarca ihlal edildiğine dikkati çeken Kununu, saldırının havalimanındaki seyrüseferi açık bir şekilde tehdit ettiğini vurguladı.



TRABLUS VE ÇEVRESİNİ ‘UÇUŞA YASAK BÖLGE’ İLAN ETTİ

Hafter’den çılgın tehdit: Sivil uçakları düşürürüz

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter’e bağlı güçler, Berlin Konferansı’nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen başkent Trablus ve çevresini “uçuşa yasak bölge” ilan ettiklerini açıklayıp, bölgeye yaklaşan sivil uçakları vurma tehdidinde bulundu.

Hafter’in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun sözcüsü Ahmed el-Mismari, sosyal medya hesabı üzerinden, başkentin 120 kilometre güneyindeki Giryan kentinden, 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve Trablus’da Mitiga Havalimanı’nın da içinde yer aldığı sahile kadar uzanan alanı, uçuşa yasak bölge ilan ettiklerini duyurdu.



Başkentin dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı dahil bu bölge içindeki tüm sivil ve askerî uçakları “meşru hedef” sayacaklarını belirten Mismari, bölgedeki hava güçlerinin ve hava savunma sistemlerinin uçuş yasağı talimatını uygulamaya başladığını söyledi.