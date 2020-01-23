Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya Sürüngen Parkı, nem ve sıcağın, huni yuvalı örümceklerin “büyüyüp serpilmesi” için elverişli şartları oluşturduğunu açıkladı. Park, Yeni Güney Galler’in Newcastle bölgesinde son günlerde sayılarının arttığı bildirilen örümceklerin yakalanmaları hâlinde hayat kurtarıcı panzehir programı için parka getirilmesi çağrısı yaptı. Bu örümcek türünün suda 24 saat yaşayabildiği, dolayısıyla yöre halkının havuzları, girmeden önce kontrol etmeleri istendi. Huni yuvalı örümcekler tarafından ısırılan kişinin 10 dakika içinde ölebileceği ifade ediliyor.