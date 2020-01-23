Avustralya Sürüngen Parkı, nem ve sıcağın, huni yuvalı örümceklerin “büyüyüp serpilmesi” için elverişli şartları oluşturduğunu açıkladı. Park, Yeni Güney Galler’in Newcastle bölgesinde son günlerde sayılarının arttığı bildirilen örümceklerin yakalanmaları hâlinde hayat kurtarıcı panzehir programı için parka getirilmesi çağrısı yaptı. Bu örümcek türünün suda 24 saat yaşayabildiği, dolayısıyla yöre halkının havuzları, girmeden önce kontrol etmeleri istendi. Huni yuvalı örümcekler tarafından ısırılan kişinin 10 dakika içinde ölebileceği ifade ediliyor.
Şimdi de zehirli örümcek uyarısı
23.01.2020 - 06:43 | Son Güncelleme: 23.01.2020 - 06:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel felaketinin vurduğu Avustralya’da, bu defa da zehirli bir örümcek türü için uyarıda bulunuldu.
Etiketler : avustralya,örümcek,
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