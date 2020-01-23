Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Başbakan Hassan Diyab, dün akşam Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşmesinin ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda “Lübnan’ı kurtarma hükümetini” açıkladı. Kabinesini teknokratlardan oluşturan Diyab’ın 20 üyelik kabinede altı kadın yer aldı. Savunma bakanlığına ilk defa bir kadın (Zeyne Aker Adra) tayin edildi. Diğer kadınlar ve görevleri şöyle: Enformasyon Bakanı Menal Abdüssamed, Gençlik ve Spor Bakanı Fertinye Uhanyan, Adalet Bakanı Mari Kloud Necm, Çalışma Bakanı Lemya ed-Düveyhi ve Göçmen Bakanı Gada Şureym. Ayrıca yeni kabine; İran ve Beşşar Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Şii Hizbullah örgütü ile siyasi müttefiklerinin oluşturduğu 8 Mart Bloku’nun belirlediği Müslüman Sünni, Şii ve Dürzi ve Hristiyan isimlerden oluşuyor.