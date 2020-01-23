Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da öldürülmesinden beş ay önce, gazetecinin çalıştığı Washington Post’un patronu Jeff Bezos’un telefonunu “hack’lettiği” iddia edildi. Olayı soruşturan uzmanlar, Bezos’un telefonununa bin Selman’ın şahsi WhatsApp hesabından yollanan mesajın “çok büyük ihtimalle” zararlı kod içerdiğinin tespit edildiğini kaydetti. 1 Mayıs 2018’de gönderilen mesajın ardından Bezos’un hesabından büyük çapta veri indirildi. Hack olayından beş ay sonra Kaşıkçı cinayeti işlendi, dokuz ay sonra da ABD’de yayımlanan bulvar gazetesi National Enquirer’da Bezos’un özel hayatına ilişkin haberler yayımlanmaya başladı. İngiliz The Guardian gazetesi, Bin Selman’ın, dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Jeff Bezos’u hedef aldığının ortaya çıkmasının “Wall Street’ten Silikon Vadisi’ne kadar şok dalgaları meydana getireceği” değerlendirmesi yaptı. Ancak Suudi Arabistan yönetimi, iddiaları reddetti. Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı S. Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluk binasında 2 Ekim 2018’de vahşice öldürülmüştü.