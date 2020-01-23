Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA muhabirine, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamındaki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zirve boyunca pek çok panel ve açık oturuma katılan Çavuşoğlu, muhataplarının, Türkiye'nin, Suriye ve Libya'da ateşkes için sarf ettiği çabaların farkında olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Suriye Anayasa Komitesinin Türkiye, Rusya ve İran'ın katkılarıyla kurulduğuna işaret ederek, "Diğer ülkelerin çabalarını yok saymıyoruz ama daha görünür olabilirlerdi." ifadesini kullandı.

Yoğun geçen Davos programında iki günde 15 ikili görüşme yaptığı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, bugün de yoğun temaslarına devam edeceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, iki günde toplam 10 açık oturum ve panele konuşmacı olarak katıldığını belirterek, "Davos (Zirvesi) şu ana kadar gerçekten çok verimli geçti. Dün akşam Katar'ın ev sahipliğinde bir etkinliğe katıldık. İkili görüşmelerin dışında burada birçok insanla görüşüyoruz, dostlarımızla ve diğer katılımcılarla karşılaşıyoruz. Ama Türkiye'ye karşı gerçekten büyük bir ilgi var, özellikle iş ve finans dünyasından büyük bir ilgi var." diye konuştu.

WEF'e katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a da yoğun ilginin olduğunu gözlemlediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bunu Türkiye ekonomisinin son zamanlardaki katettiği mesafe, ekonomideki rakamların hep pozitife gitmesi ve bunun da dışarıdan çok iyi takip edilmesinin bir neticesi olarak gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğu, WEF'e ilk kez katıldığını anımsatarak, Davos'ta ilk kez açılan Türk Evi'nin de adeta yabancı yatırımcıların merkezi haline geldiğine dikkati çekti.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu sene Davos'ta Türkiye'nin gerçekten çok konuşulduğunu, çok dikkatle izlendiğini ve de ilgi gösterildiğini gördük." dedi.

"HAFTER'E BASKI YAPIN" ÇAĞRISI

Davos'ta, İdlib'de özellikle sivillerin yerinden edilmesi ve Beşşar Esed rejiminin sivillere yönelik saldırıları nedeniyle herkesin endişeli olduğunu gördüğünü belirten Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in İdlib'de son bir yılda yaklaşık bin 500 sivilin öldürüldüğü bilgisini paylaştığını söyledi.

Çavuşoğlu, son iki ayda 400 bin olmak üzere, toplam yerinden edilen sivillerin sayısının da 700 bine ulaştığını kaydetti.

Libya'da tek çözümün, siyasi çözüm olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, muhataplarına Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'e baskı kurularak ateşkesi bozmaması gerektiğini ilettiğini, bunun ardından daha kapsayıcı bir sürece geçebileceklerini anlattığını dile getirdi.

PEDERSEN, MOSKOVA, ŞAM VE ANKARA'YA ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRECEK

Çavuşoğlu, Esed rejiminin uzlaşmaz tavrı nedeniyle ikinci turu başarısızlıkla sona eren Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının yeniden başlamasına ilişkin görüşlerini de açıklayarak, "Pedersen de çaba sarf ediyor. Biz de hem İstanbul hem de Berlin'de Ruslardan rica ettik. Artık rejimin bu siyasi sürecin önünü tıkamaması gerekiyor." dedi.

İkinci turun başarısızlığının, rejimin masaya anayasa konularıyla alakası bulunmayan siyasi ön şartlarla gelmesinin sebep olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, "Örneğin, anayasayı görüştüğü muhalefeti ve onların temsilcilerini terör örgütü olarak ilan etmeyi teklif etti. Bu 'ben siyasi çözüm istemiyorum, askeri çözüm istiyorum' demektir. Yine muhalefet burada da olgun bir tutum sergiledi." ifadelerini kullandı.

Anayasa Komitesindeki tıkanıklığın açılması için gerek Türkiye'nin gerekse de Pedersen'in çaba sarf ettiğini anlatan Çavuşoğlu, Pedersen'in bu kapsamda, Moskova, Şam ve Ankara'ya ziyaretler gerçekleştireceğini bildirdi.