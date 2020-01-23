İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.
Eski Başbakan Theresa May liderliğindeki azınlık hükümeti, AB ile varılan Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmeyi başaramamıştı.
31 OCAK'TAN ÖNCE İMZA GELDİ
29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit; önce 31 Ekim'e, ardından da 31 Ocak 2020'ye ertelenmişti.
Ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Avrupa Birliği'nden çıkılmasını içeren tasarıyı onayladı. Böylelikle, ülkede Brexit süreci tamamlanmış oldu