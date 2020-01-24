Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vaka sayısı 647’ye yükseldi. Virüsün bulaştığı kişilerle temasa geçen 5 bin 897 kişiden 4 bin 928’i de müşahede altına alındı. Ulusal Sağlık Komisyonunun açıklamasına göre, ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95’inin durumu ağır. Bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25’e ulaştı. Çin Ulaştırma Bakanlığı, salgın sebebiyle 11 milyon nüfuslu Vuhan ve Icou şehirlerinde tüm toplu taşıma seferlerini durdurdu; tüm sinema, internet kafe, turizm ve eğlence mekanları da ikinci bir emre kadar çalışmayacak.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği de Çin’de ikamet eden ve buraya seyahat edecek Türk vatandaşlarına uyarılarda bulundu: Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durun. Açık havada koruyucu maske takın. Ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtiler gösteren hastalarla temastan kaçının. Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerin görülmesi hâlinde acilen bir doktora başvurun.

Büyükelçi Abdulkadir Emin Önen ise Vuhan’da yaklaşık 120 Türk vatandaşının yaşadığını belirterek “Birçoğu yeni yıl tatili sebebiyle ülke dışında. Şu an Türkleri etkileyen herhangi bir vaka olmadığını paylaşabilirim” dedi.

MASKENİN FAYDASI

Uzmanlar yeni koronovirüsten korunmak için sık sık ellerin yıkanmasını ve kabalalık ortamlara girerken maske takılmasını tavsiye ediyor. Ancak insanların aklında “maske korur mu?” endişesi var. İngiltere’de hastane ortamında gerçekleştirilen bir çalışmada, maskenin influenza enfeksiyonunun solunum yoluyla bulaşmasını büyük oranda engellediği ortaya çıktı. Maske, öksürük ya da hapşırıkla havaya savrulan virüslerin solunum yoluyla alınmasını engelliyor.

ÇİN’DEN GELENE TERMAL TARAMA

Sağlık Bakanlığı, Çin’den Türkiye’ye gelen bütün uçaklardaki yolcuların inişte termal kameralarla taranacağını açıkladı. Bakanlık ayrıca “Havalimanlarında karantina odalarımız hazır olup sağlık ekiplerimiz 7/24 usulüne göre kesintisiz çalışmaktadır” bilgisini de verdi.

Koranavirüs Vuhan'a yayılmaya devam ediyor

Dünyayı sarsan koronavirüsün ortaya çıktığı Çin’in Vuhan şehrinden insanı dehşete düşüren, korku ve paniği daha da artıran görüntüler geliyor. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf ve videolarda insanlar koronavirüsten etkilenip yere yığılıyor. Sağlık ekipleri özel korunaklı sedyelerle bu kişileri hastaneye kaldırıyor. Bu arada geleneksel 12 hayvanlı ay takvimine göre Fare Yılı’na girecek ülkede, tatilini memleketinde geçirmek isteyen Çinliler tren istasyonlarına akın ediyor. Ülkede yaklaşık 3 milyar seyahat yapılması bekleniyor. Seyahat öncesinde yolcuların kızılötesi termometrelerle ateşleri ölçülüyor.

YILANDAN BULAŞMIŞ OLABİLİR

Bilim adamları, yeni tip koronovirüsün insanlara ilk yılandan geçmiş olabileceğini açıkladı. Hastalığın bulaştığı bazı kişilerden aldıkları örnekleri, farklı türdeki hayvanlardan alınan 217 koronavirüs ile karşılaştıran araştırmacılar, 2019-nCoV’daki protein kodlarının, daha çok Çin’de bulunan iki yılan türünün taşıdığı koronavirüstekilerle benzerlik gösterdiğini belirledi.