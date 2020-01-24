Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de etkisini giderek artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla mücadele amacıyla virüsün ilk görüldüğü Vuhan kentine askeri sağlık personeli gönderildi.

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Çin Merkezi Askeri Komisyonunun talimatıyla yeni tip koronavirüs salgını altındaki Hubey eyaletinin Vuhan kentinde, 40 askeri sağlık personeli Akciğer Araştırma Hastanesinde görevlendirildi.

Söz konusu personel kentte çalışmalara başladı.

Bu arada "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre ülkede salgından etkilenenlerin sayısı 887'ye, ölü sayısı ise 26'ya yükseldi. Hubey'de 24, Hıbey ve Heylongciang eyaletlerinde ise 1'er kişi hayatını kaybetti. Virüsü taşıdığından şüphelenilen vaka sayısı ise bin 76 oldu.

Öte yandan yeni tip koronavirüs Tayland'da 5, Singapur'da 3, Güney Kore'de 2, Japonya'da 2, Vietnam'da 2, ABD'de ise bir kişide görüldü.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten etkilenenlerin sayısı böylece 902'ye ulaştı.

Çin Seddi ve Yasak Saray ziyarete kapanıyor

Ülkede yeni tip koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler alınmaya da devam ediliyor.

Pekin'de Çin Seddi'nin turistik ziyaretlerin yoğun yapıldığı Badaling, Minshisanling, Cüyongguan kısımlarına yarından itibaren ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Pekin'deki en önemli turistik destinasyonlardan Yasak Saray ile Ulusal Kütüphane, Çin Ulusal Sanat Müzesi'nin de yarından itibaren salgınla mücadele önlemleri çerçevesinde kapalı olması kararı alınmıştı.

Hubey'de toplu ulaşımın durduğu kent sayısı 13'e çıktı

Çin basınındaki haberlerde, Hubey eyaletinde toplu ulaşımın durduğu irili ufaklı kent sayısının 13'e çıktığı bildirilmişti.

Bu kapsamda Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Virüsün belirtileri

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.