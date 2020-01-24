Son dakika haberine göre; Almanya'nın Rot am See kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti.
Almanya'da silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
24.01.2020 - 16:23 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; Almanya'nın Rot am See kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : almanya,silahlı saldırı,
677146 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/677146.aspx
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