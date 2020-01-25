Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de yeni koronavirüs salgınında can kaybı 26, enfekte sayısı 830’a yükseldi. Müşahade altına alınan kişilerin sayısı 8 bin 420’ye çıktı. Karantina altına alınarak toplu ulaşımın geçici olarak durdurulduğu şehir sayısı 13’ü buldu. Hubey eyaletinde Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Bazı şehirlerde, petrol ofisi, hastane, eczane ve marketlerin dışında faaliyet gösteren işletmelerin çalışmasına ara verildi. Fakülteler, ilk ve orta okullar ile kreşlerin eğitime başlama tarihleri ertelendi, kentte bulunan polis ve askeri birliklere ait personellerin izinleri iptal edildi. Karantinadan etkilenen insan sayısının 60 milyon kişiyi bulduğu ifade edildi. Çin Maliye Bakanlığı Vuhan’daki salgınla mücadele için 1 milyar yuan (144 milyon dolar) tahsis etti. Salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin 25’inin Hubey eyaletinden, birinin de Hıbey eyaletinden olduğu belirtildi. Çin medyası, hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının 80 yaşın üzerinde olduğunu duyurdu. Bu arada S&P tarafından yapılan açıklamaya göre Çin’deki salgın devam ederse ülke ekonomisinin büyümesi de zarar görecek. Çin 2019 yılında yüzde 6,1 büyüyerek son 29 yılın en düşük büyüme rakamını görmüştü. Tahmine göre karantina ve hastalığın yayılma hızı devam ettiği sürece Çin’in büyümesi 2020 sonu için beklenenden yüzde 1,2 puan daha az olabilir. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’in büyümesinde yaşanacak bir sapma, dünya ekonomisi ve ticareti için de bir risk oluşturabilecek.

10 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını şu ana kadar 10 ülkeye sıçramış durumda. Ortaya çıktığı yerden dolayı “Vuhan virüsü” diye de adlandırılan yeni koronavirüs yurt dışına seyahat eden yolcular aracılığıyla Çin sınırlarını aşmıştı. Virüse, Çin dışında ABD, Japonya, Singapur, Güney Kore, Tayland, Suudi Arabistan, Malezya, Vietnam ve Tayvan’da rastlandı. Yurt dışında son olarak Suudi Arabistan’ın güneybatısında bulunan bir hastanede, koronavirüsün Hintli bir hemşirede görüldüğü tespit edildi. Karantinaya alınan hemşire iyileşti. Malezya’nın Johor eyaletinde 8 Çinli turist, Çin’in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs taşıdıkları şüphesiyle kaldıkları otelde karantinaya alındı. Japonya’ya tatile gelen 40’lı yaşlarındaki erkek bir hastanın da başkent Tokyo’da tedavi altına alındığı ve durumunun stabil olduğu ifade edildi. Singapur Sağlık Bakanlığı da ülkede önceki gün tespit edilen ilk vakanın ardından dün de iki kişiye hastalık teşhisi konulduğunu açıkladı. Virüs sebebiyle bu ülkeye komşu ve coğrafi yakınlığı bulunan Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’da bir dizi tedbirler alındı.

VUHAN'A 1000 YATAKLI HASTANE

Çin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni koronavirüs salgınının engellenmesi ve kontrol altına alınmasına yardım etmek üzere 14 uzmandan oluşan araştırma ekibinin kurulduğunu açıkladı. Bu arada Ulusal Sağlık Komisyonu, salgın altındaki Vuhan şehrinde ihtiyaca binaen bin yataklı hastanenin inşa edileceğini duyurdu. Pekin’de 2003’te bir haftada inşa edilen hastanenin kopyası olacağı belirtilen açıklamada, yeni hastanenin tasarım planlarının tamamlandığı kaydedildi. İnşası 3 Şubat’tan önce tamamlanacak hastanenin 25 bin metrekarelik alanı kaplayacağı bildirildi.