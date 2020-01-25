Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de 41 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü, bu kez Avrupa'da kaydedildi. Başkent Paris'te ve ülkenin güneybatısında bulunan Bordeaux'da 2 hastanın taşıyıcı olduğu kesinleşti. Hastaların hastanede karantina altına alındığını açıklayan Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, önümüzdeki günlerde yeni hastaların tespit edilmesinin de muhtemel olduğunu dile getirdi. Buzyn, virüsün yayılmasını engellemek için her şeyin yapılacağını ifade etti.



Fransa'daki 2 hasta hakkında bilgi veren Bakan Buzyn, Bordeaux'daki taşıyıcının 48 yaşında bir erkek olduğu, Çin'in Wuhan kentinden önceki gün döndüğünü belirterek ateş ve öksürme şikayeti üzerine acili arayıp ambulansla hastaneye getirildiğini açıkladı. Paris'teki hastanın ise hastanede testlerden geçirildikten sonra karantina altına alındığı belirtildi. 2 hastanın da gittiği yerler ve görüştüğü insanların listesini çıkaran yetkililer, ilgili kişilerle iletişime geçip gün içerisinde titizlikle ve düzenli olarak ateşlerinin ölçülmesi için çağrılacak.



Öte yandan yetkililer, hasta olduğunu düşünen vatandaşlara virüsü başkalarına bulaştırmamaları için acile gitmemelerini ve acil hattını arayıp evde beklemeleri konusunda çağrı yaptı.



ÇİN'DEKİ SALGINDA 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'de 12 Aralık'ta Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle bağlantılı dünya genelindeki 902 vakanın 887'si bu ülkede tespit edildi. Çin'deki ölü sayısı ise 26'ya yükseldi.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken virüs ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde de ölüme yol açabiliyor.