Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran, Suriye’de Esad rejimi güçleri saflarında savaştırmak üzere Irak ve Afganistan’dan para karşılığında getirdiği kişilerden bir silahlı grup daha kurdu. Suriye kökenli Şiilerin de katılmasıyla gruptaki silahlı kişilerin sayısı 200’e ulaştı. Hama ilinde askerî eğitimlerini tamamlayan silahlı kişiler, İran destekli terörist grupların yoğun olarak bulunduğu Deyrizor iline gönderildi. Söz konusu silahlı gruptakiler, Deyrizor’daki Elbukemal Çölü’ne ve Irak- Suriye sınır hattına konuşlandırıldı. Öte yandan Halep ilinde yoğunlukla varlık gösteren, İran destekli yabancı terörist gruplardan Bekir Tugayları safındakilerin sayısının iki bine ulaştığı, gruptaki teröristlerin bir kısmının da Deyrizor ve Rakka’ya gönderildiği öğrenildi.

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran’dan Lübnan’a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün’den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor. İran destekli gruplar, Deyrizor’da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan “hüseyniyeleri” açıyor. Fırat Nehri’nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK’nın işgalinde bulunuyor.

ESAD İDLİB’DE İLERLİYOR

Bu arada Esad rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, gece saatlerinde İdlib’in güneyinde askerî muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölgelere karadan saldırı başlattı. Rusya’nın hava desteği verdiği saldırılarda, rejim güçleri, Marşimarin ve Deyr Şarki köylerini şiddetli çatışmalar sonrasında ele geçirdi. Böylece rejim güçlerinin İdlib’in güneyindeki Maaratünnuman ilçe merkezine ulaşmasına 3 kilometre kaldı. Rejim güçleri, Maaratünnuman ilçesinin kuzeydoğusundaki Serakib ilçesindeki Tel Krisyan cephesinden de ilerlemeye çalışıyor. Bölgede şiddetli çatışmalar sürüyor. Serakib hattında ilerlemeyi planlayan rejim ve destekçileri, Maaratünnuman ilçe merkezini kuzey ve güneyden sararak ablukaya almak istiyor.