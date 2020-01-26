Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dokuz yıldır devam eden Suriye iç savaşında İdlib’deki durumun sürekli yaşandığına dikkat çeken Grandi “Bizim pozisyonumuz net. Suriye’deki bu en son çatışma bölgesinde siyasi bir çözüm ve barışçıl bir yol bulunmalı. Böylelikle çaresizlik içinde yerinden edilen insanlar evlerine geri dönebilir” dedi. Libya’nın başkenti Trablus ve ülkenin meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) kontrolündeki diğer kentlerde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin 10 aydır devam eden saldırılarıyla ilgili Grandi “Bir insani yardım kuruluşu olarak Libya bizim için zor yerlerden biri” cevabını verdi. Libya’daki çatışmaların başta Libya halkını olumsuz etkilediğini, geçen yıl 300 bin sivilin yerinden edildiğini aktaran Grandi, ayrıca Afrika ve Orta Doğu’dan Libya’ya çalışmak için gelenlerin de kapana kısıldığına vurgu yaptı. Grandi, Libya’daki çatışmaların da tıpkı Suriye’deki gibi “bitecek gibi görünmediğine” dikkati çekti.