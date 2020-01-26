Libya'da Hafter güçleri dün gece başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı çevresindeki yerleşim bölgelerine havan topu ile saldırı düzenledi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin yerleşim bölgelerini hedef aldığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Hayatını kaybeden kişinin 20 senedir Libya'da yaşayan bir Fas vatandaşı olduğu ifade edildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı
26.01.2020 - 10:03 | Son Güncelleme: 26.01.2020 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı çevresindeki yerleşim bölgelerine havan topu atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : hafter,libya,saldırı,
677437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/677437.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER