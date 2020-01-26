Almanya’nın başkenti Berlin’de korona virüsü taşıdığı şüphesiyle Alman Kızıl Haç kliniğine yatırılan kişide, yapılan tetkikler sonucu korona virüsüne rastlanmadığı açıklandı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs nedeniyle şu ana kadar 56 kişi hayatını kaybetti.
Almanya’da korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişide virüs olmadığı tespit edildi
26.01.2020 - 20:31 | Son Güncelleme: 26.01.2020 - 20:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya’nın başkenti Berlin’de korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişide virüs olmadığı açıklandı.
Almanya’nın başkenti Berlin’de korona virüsü taşıdığı şüphesiyle Alman Kızıl Haç kliniğine yatırılan kişide, yapılan tetkikler sonucu korona virüsüne rastlanmadığı açıklandı.
Etiketler : Almanya,
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