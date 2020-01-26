Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın başkenti Berlin’de korona virüsü taşıdığı şüphesiyle Alman Kızıl Haç kliniğine yatırılan kişide, yapılan tetkikler sonucu korona virüsüne rastlanmadığı açıklandı.



Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs nedeniyle şu ana kadar 56 kişi hayatını kaybetti.