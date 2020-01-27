İsrail'de biri İsrailli kadın, diğeri Çinli bir işçi olmak üzere 2 kişinin korona virüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yerel kaynaklar, şüphelilerin yüksek sıcaklık, ateş ve solunum problemleri nedeniyle Tel Aviv'deki Ichilov ve Aşkelon'daki Barzilai Hastanelerine kaldırıldığını ifade etti.
İsrail'de 2 kişide korona virüsü şüphesi
27.01.2020 - 00:00 | Son Güncelleme: 27.01.2020 - 00:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail'de 2 kişi korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : İsrail,
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