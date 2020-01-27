Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin Humus şehrinde Esad rejimi ve İran destekli grupların saldırısı sonucu eşi, çocukları ve torunları olmak üzere 27 yakınını kaybeden 47 yaşındaki Fevziye el-Halef, sığındığı Türkiye’de hayata tutunmaya çalışıyor. Saldırılar sonucu ailesinin çoğunu kaybeden Halef, geriye kalan üç torunu ve kızıyla Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşıyor.

BENİ ÖLDÜ SANDILAR

Fevziye el Halef, dört sene evvel Esad rejimi ve İran destekli grupların Humus’un eş-Şevahid köyüne düzenlediği saldırının sevdiklerini aldığını söyledi.

“O günü unutmak mümkün değil. Çocuklarım, eşim, torunlarım hepsi kurşun yağmuruna tutuldu. Ortalık mahşer yerine döndü. Beni öldü sandıkları için kurtuldum. Üç torunum ve bir kızım olay yerinde olmadığı için hayatta kaldı” diyen Halef, saldırının ardından ülkesini terk etmek mecburiyetinde kaldığını belirtti.

Saldırının ardından Esad rejiminin kendisini aradığını kaydeden Halef, şöyle devam etti:

Rejim, bana saldırıyı muhaliflerin yaptığını söylemem karşılığı bir milyon dolar gibi yüksek miktarda para teklif etti. Bizim canımız satılık değil. Eşim de rejim askeriydi ancak savaş başladığı anda istifa ederek görevini bıraktı. Yaşadığımız bölgede sürekli baskı ve şiddet gördük ama topraklarımızı bırakmak istemedik. O acı gün tüm hayatımızı altüst etti.

Halef, sığındığı Türkiye’de olayda hayatını kaybeden kızının dört yaşındaki çocuğu Hade Ahmet ile altı yaşındaki Abdulkerim Hassan’a gözü gibi baktığını, onları bir an olsun yanından ayırmadığını kaydetti.

Kızı ve torunları için ayakta kalmaya çalıştığını belirten Halef “Torunum Hade annesinin kendisine doğum gününde hediye ettiği oyuncak bebeğiyle uyuyor. O oyuncakta annesinin kokusunu hissediyor. Onlar benim canlarım hayattaki tek tesellim torunlarım ve kızım oldu” diye konuştu.

Halef, bir oğlunun da kayıp olduğunu beş r ondan haber alamadığını sözlerine ekledi.

TORUNLARINA BAKIYOR

Saldırıda kaybettiği kızının geriye kalan dört ve altı yaşındaki iki çocuğuna hem annelik hem babalık yapan el Halef, hayırseverlerin desteğiyle hayata tutunuyor.