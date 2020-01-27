Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Sağlık Bakanlığı, Çin'de ortaya çıkmasının ardından diğer dünya ülkelerine de yayılan ve bu zamana kadar birçok kişinin ölümüne neden olan korona virüsünün ülkeye bulaşmaması için önlemler alındığını bildirdi.

Irak Sağlık Bakanı Ala Abdulsahip Alvan, konuyla ilgili düzenlenen toplantıda alınan kararlara ilişkin yazılı açıklamada bulunarak, bulaşıcı virüsün ülkeye girmesini engellemek için havalimanları ve sınır kapılarında geniş önleyici tedbirler alınacağını ve vatandaşların bilinçlendirilmesi adına da adımlar atılacağını bildirdi.

Öte yandan, Çin'in Wuhan kentindeki Iraklıları ülkeye getirmek için tün hazırlıkların tamamlandığı belirten açıklamada, Çin’den getirilecek Iraklı vatandaşlar için tahsis edilen özel uçakta sağlık ekiplerinin de yer alacağı ve gelen vatandaşların hepsinin sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.