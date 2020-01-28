Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman makamlarından yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül yeni tip koronavirüsün ilk vakası ülkede tespit edildi.

Bavyera Eyaleti Halk Sağlığı ve Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüsün ilk vakasının eyaletteki Starnberg bölgesinde tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, virüsten etkilenen şahsın durumunun iyi olduğu ve karantinaya alındığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ölümcül koronavirüsün küresel risk derecesini 'orta'dan 'yüksek'e çıkarmıştı.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Vuhan kentinde tespit edildi. 'Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler' platformu, koronavirüs salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybının 82'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının 2 bin 844'e yükseldiğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 8, Makao Özel İdari Bölgesi'nde 2, Tayvan'da 5, Tayland'da 8, Güney Kore'de 4, Japonya'da 4, ABD'de 5, Vietnam'da 2, Singapur'da 4, Fransa'da 3, Malezya'da 4, Kanada'da 2, Avustralya'da 5, Nepal, Kamboçya ve Sri Lanka'da da birer vaka tespit edildi.