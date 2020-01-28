Esad rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 24 saatte 39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
28.01.2020 - 12:46 | Son Güncelleme: 28.01.2020 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esad rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları nedeniyle son 24 saatte 39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Esad Rejimi,göç,Rusya,saldırı,
677849 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/677849.aspx
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