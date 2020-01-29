Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, damadı Jared Kushner tarafından hazırlanan sözde “Yüzyılın Barış Planı”nı açıklarken, Kudüs’ün İsrail’in “bölünmez” başkenti olarak kabul edileceğini söyledi.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı planını kamuoyuna açıkladı.

Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu, hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savunan Trump, Kudüs’ün, İsrail’in “bölünmez” başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu.

ABD Başkanı, planın, Filistin’e başkenti Kudüs’ün doğusunda bir bölgede yer alan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ve anlaşmanın uygulanması hâlinde Filistinlilerin bugünkünden iki kat daha fazla toprağa sahip olacağını öne sürdü.

Plan kapsamında İsrail’in “gelecekte kurulacak Filistin devleti”nin şartlarını müzakere etmeye hazır olduğunu ifade eden Trump, maksatlarının birer ulus devlet olarak İsrail ve Filistin’in tanınması olduğunu vurguladı.

FİLİSTİN’E RÜŞVET VAADİ

Sözde barış planına göre Trump, Filistin’e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli şartları yerine getirebilmesi maksadıyla 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti. ABD Başkanı, bu kapsamda Filistin ekonomisini canlandıracağını savunduğu 50 milyar dolarlık bir ekonomik planın da hayata geçirilmesini hedeflediklerini söyledi. Trump ayrıca, sözde planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için “son şans” olduğunu iddia etti.

NETANYAHU ÇOK MUTLU

Daha sonra kürsüye gelen İsrail Başbakanı Netanyahu ise Trump’ın planının detaylarını aktardı. “İsrail için çok büyük ve tarihî bir kazanım” diyen Netanyahu, ABD’nin Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı. Netanyahu ayrıca, Trump’ın planına göre İsrail’in, Ürdün Vadisi üzerindeki hâkimiyetini sürdüreceğini de ifade etti. Yaklaşık 6 milyonu bulan Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının olmayacağını da açıklayan Netanyahu, planın bölge barışına büyük katkı sağlayacağını savundu.

“KUDÜS SATILIK DEĞİLDİR”

Planın açıklanmasından sonra ardı ardına tepkiler geldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump’ın sözde barış planını reddettiklerini açıklarken, “Kudüs satılık değildir” dedi. Abbas: “Hiçbir Filistinli Müslümanın bu planı kabul etmesi mümkün değil” diye konuştu.

Filistinli direniş örgütü Hamas, sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı. Fetih Hareketi de “Filistin davasını tasfiye etme projesi olan ‘Yüzyılın Anlaşması’nı başarısız kılmak için direnişe geçeceğiz” ifadesini kullandı. Ankara da plana tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi: “ABD’nin sözde barış planı ölü doğmuştur. İsrail’in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz.”

TURİSTİK MESCİD-İ AKSA

ABD Başkanı Donald Trump, Mescid-i Aksa’nın statüsünün değişmeyeceğini, İsrail’in bu bölgenin güvenliğini sağlamaya ve Müslümanların ibadetlerini yapmasını temin etmeye devam edeceğini dile getirdi. Trump, Ürdün’ün bu konuda bugüne kadar olduğu gibi özel durumunun korunacağını ekledi.