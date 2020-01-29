İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattığı ve giriş-çıkışlara izin vermediği ifade edildi. Yerel kaynaklar baskın düzenleyen İsrail güçlerinin Mescidi Aksa'nın avlusundan 2 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi. İsrail güçlerinin baskın sonrası Mescidi Aksa'da bulunan Müslümanları dışarı çıkarttığı belirtildi.
İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın
29.01.2020 - 19:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 - 19:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatarak 2 Filistinliyi gözaltına aldı.
Etiketler : İsrail,Doğu Kudüs,
678152 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/678152.aspx
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