Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırı nedeniyle yerleşim bölgelerinde büyük hasar meydana geldi.