Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırı nedeniyle yerleşim bölgelerinde büyük hasar meydana geldi.
YPG/PKK'lı teröristlerden Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
29.01.2020 - 20:14 | Son Güncelleme: 29.01.2020 - 20:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezine düzenlediği füze saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı.
Etiketler : YPG,
678162 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/678162.aspx
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