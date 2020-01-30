Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Berlin konferansında verilen sözlere aykırı hareket ettiğini öne süren Macron, “Son günlerde Suriyeli paralı askerleriyle Türk gemilerinin, Libya topraklarına geldiğini görüyoruz. Bu, Libya’nın egemenliğinin ve Avrupa’nın güvenliğinin ihlalidir” iddiasında bulundu.

Macron’a cevap, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’dan geldi. Fransa Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’ye yönelik gerçek dışı ifadeler kullandığını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

“Libya’da siyasi sürecin başlatılmasını da sağlayacak temel karar, kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanmasıdır. Fransa, konferans kararlarının uygulanmasına katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Hafter’e verdiği desteği sonlandırmalıdır. Afrika’daki karanlık mazisi iyi bilinen ve Cezayir’de gerçekleştirdiği katliamın acıları hafızalarda hâlâ taze olan Fransa’dan beklenen, Türkiye’yi suçlamak yerine, Libya’da istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olumlu bir rol üstlenmesidir.”