Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

21. yüzyılın hastalığı olarak gösterilen koronavirüs, şehir şehir ülke ülke yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde 15 ülkede 89 kişide virüs olduğu teyit edilirken bu sayı Çin Sağlık Bakanlığı yetkililerinin son açıklamasına göre ülke genelinde 6.157’ye ulaştı. Uzmanlar, koronavirüsteki tehlikenin 2002-03’te yine Çin’den dünyaya yayılan ve 800 kişinin ölümüne neden SARS salgınının çok çok üzerinde bir tehlike ile karşı karşıya olduklarını açıkladı. Resmî kayıtlara göre 132 kişinin ölümü doğrulanırken bu sayının binlerce olduğu ifade ediliyor. Her gün yüzlerce yeni vaka açıklanırken, hastalığın bu yayılma hızıyla sürmesi hâlinde bir aylık süre içerisinde 50 milyondan fazla kişiye virüs bulaşacağı bir milyondan fazla insanın da hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor.

BARİKAT KURUYORLAR

Çin’de panik sürüyor. Komşu şehirlerdeki halk, yollara barikatlar kurarak Vuhanlıların köylerine ve şehirlerine girmelerini engelliyor. Sosyal medyadaki görüntüler hükûmeti harekete geçirdi. Polis, izinsiz barikatları yıkacaklarını açıkladı. Ancak Vuhan’dan gelenler için ülke çapında taramalar artırıldı. Shandong eyaletinde Vuhan’dan gelen 69 binden fazla kişi tespit edildi. Jinan’da ise, Vuhan’dan gelen 4.266 kişi gözlem altına alındı.

AŞI BULDUK İDDİASI

Rusya devlet medyasına göre, Çin, aşı geliştirme çabaları devam ederken koronavirüs genomunu Rusya’ya teslim etti. Amerikalı uzmanlar ise bir aşı geliştirdiklerini, ancak ilk denemelerin başlamasının üç ay ve ardından da veri toplamanın üç ay süreceğini kaydetti Hong Kong’da bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Yuen Kwok-yung ise aşı geliştirdiğini ancak hayvanlar üzerinde test yapılmasının aylar süreceğini, piyasaya sürülmesinin en az bir yılı bulacağını açıkladı. Avustralyalı bilim adamları da ilerleme kaydettiklerini, virüs genom dizisi üzerinde yaptıkları çalışmaların başarılı olduğunu duyurdu.

KORKUTAN TABLO

Üstteki tablo gerçekleşen durum. Alttaki ise koronavirüsün tahminî yayılım hızı ve beklenen ölüm sayılarını gösteriyor. Gerçekleşen durum şu anda beklentinin üzerinde. Tahminler bir ayda on milyonlar seviyesinde vaka ve milyonu aşan ölüme işaret ediyor.

UYGUR TÜRKLERİ TEHLİKEDE

Çin’de yayılan koronavirüs salgınının yetersiz sağlık şartları altındaki Doğu Türkistan’daki toplama kamplarına sıçramasının kitlesel ölümlere yol açabileceği belirtildi. Çin yönetimi ülke genelinde salgına karşı yüksek seviyede tedbirler alırken, Doğu Türkistan’daki kampların kapatılmaması milyonlarca Müslüman’ın hayatını tehlikeye atıyor.

DÖRT GÜNDE HASTANE

Çin, koronavirüs salgınıyla mücadele için Vuhan’a dört günde dev bir hastane inşa etti. Hastanenin yapımında binlerce işçi ve yüzlerce iş makinesi çalıştı. Prefabrik malzemeler kullanılarak yapılan hastane salgın sona erdikten sonra imha edilecek. Ayrıca bin yataklı bir hastanenin daha altı gün gibi kısa bir sürede yapılacağı ifade edildi.

'ADA'DA KARANTİNA

Avustralya Vuhan’dan tahliye edeceği vatandaşlarını Christmas adasında karantinaya alacağını duyurdu. İngiltere de Çin’den tahliye edilen yüzlerce kişinin iki hafta karantinaya alınacağını duyurdu.

NİSAN'DA ZİRVE YAPACAK

Çin’in en büyük solunum yolu hastalıkları uzmanlarından Zhong Nanshan, salgının zirveye ulaşmadığını ve bunun bir hafta ila 10 gün içinde gerçekleşmesini beklediğini söyledi. Hong Kong Üniversitesi akademisyenleri, Şangay, Guangzhou, Shenzhen, Chongqing ve Pekin’de enfeksiyon sayısının nisan sonu ile mayıs başında zirve yapacağını tahmin ediyor. Hastalık, Çin dışındaki en az 15 ülkeye yayıldı. Birleşik Arap Emîrlikleri de Orta Doğu’da dört vakanın görüldüğü ilk ülke oldu.

TÜRKLERE TAHLİYE

Japonya ve ABD, tahliye işlemlerini sürdürürken İngiltere, vatandaşlarını Hubei’den tahliye etmeyi planlıyor. Türkiye, Güney Kore, Almanya, İspanya ve Hindistan da dâhil olmak üzere diğer ülkeler ise vatandaşları için Çin hükûmeti ile görüşmelerini sürdürüyor

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

British Airways, Çin’e ve Çin’den gelen bütün uçuşları askıya aldı. Endonezya hava yolu şirketi Lion Air de, uçuşları durdurdu. Beyaz Saray’ın ABD ve Çin arasındaki tüm uçuşları durdurmayı düşündüğü bunun gerçekleşmesi hâlinde birçok şirketin benzer karar alacağı tahmin ediliyor. Kazakistan da Çin ile bütün otobüs, tren ve uçak seferlerini askıya aldı.