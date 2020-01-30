İtalya’da Civitavecchia kentine demirleyen 7 bin kişilik cruise gemisinde Korona alarmı verildi. Çinli çiftte Korona virüsünden şüphelenilmesinin ardından gemi karantina altına alındı. Çinli çiftte, Korona virüsünün semptomlarından biri olan yüksek ateşin görülmesi sonucu, çalışanlarla birlikte 7 bin kişinin bulunduğu gemiye sağlık görevlileri sevk edildi. Çinli çift, diğer yolculardan ayrı bir odaya alındı.
Gemide test sonuçları beklenirken, diğer yolcuların da gemiden ayrılması yasaklandı.
Karantina altına alınan gemide 30 Türk olduğu belirtildi.
İtalya'da 7 bin kişilik gemide Korona virüsü şüphesi
30.01.2020 - 15:29 | Son Güncelleme: 30.01.2020 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya’da çalışanları ile birlikte 7 bin kişinin bulunduğu cruise gemisinde Çinli çiftte korona virüsü semptomlarının görülmesinin ardından gemi karantina altına alındı.
İtalya’da Civitavecchia kentine demirleyen 7 bin kişilik cruise gemisinde Korona alarmı verildi. Çinli çiftte Korona virüsünden şüphelenilmesinin ardından gemi karantina altına alındı. Çinli çiftte, Korona virüsünün semptomlarından biri olan yüksek ateşin görülmesi sonucu, çalışanlarla birlikte 7 bin kişinin bulunduğu gemiye sağlık görevlileri sevk edildi. Çinli çift, diğer yolculardan ayrı bir odaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İtalya,koronavirüs,korona,virüs,karantina,geni,
678315 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/678315.aspx
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