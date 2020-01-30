Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’da Civitavecchia kentine demirleyen 7 bin kişilik cruise gemisinde Korona alarmı verildi. Çinli çiftte Korona virüsünden şüphelenilmesinin ardından gemi karantina altına alındı. Çinli çiftte, Korona virüsünün semptomlarından biri olan yüksek ateşin görülmesi sonucu, çalışanlarla birlikte 7 bin kişinin bulunduğu gemiye sağlık görevlileri sevk edildi. Çinli çift, diğer yolculardan ayrı bir odaya alındı.



Gemide test sonuçları beklenirken, diğer yolcuların da gemiden ayrılması yasaklandı.



Karantina altına alınan gemide 30 Türk olduğu belirtildi.