Türk Hava Yolları'nın 5 Şubat'tan itibaren seferlerini yolcu bulunmadığı gerekçesiyle minimum seviyeye indireceği Çin'den Türkiye 2020 yılında 2.5 milyon kişinin, turist olarak ülkemize gelmesi planlanıyordu.
Mevcut turist gelişi devam ederken, haftalar itibariyle rezervasyon iptalleri ile bu rakamı 5 de bir seviyesine düşmesi bekleniyor.
Avustralya 600 vatandaşını Çin'den tahliye etme kararı aldı. Çin'den Avustralyalıları alacak olan uçaklar, bu kişileri Cristmist adalarında bir müddet karantinada tutup Avustralya'ya sokacak. Türkiye'den sonra Fransa, İngiltere, Almanya'da kendi vatandaşlarını Çin'den tahliye edecekler.
Çin'de kritik durumda hasta sayısı hızla artıyor: 1370 kişiden ümit kesildi
30.01.2020 - 16:05 | Son Güncelleme: 30.01.2020 - 16:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'de yüzlerce kişiyi yoğun bakıma sokan Korona Yeni Virüsü hızla hasta sayısını arttırıyor. Wuhan'da hayatını kaybeden 132 kişiden sonra ülkenin Pekin, Şangay ve Guanzo şehirlerinde durumu yoğun bakım servislerinde kritik seviyede olan ve hayatından ümit kesilen bin 370 kişinin bulunduğu öğrenildi. Bin kişilik Wuhan'daki hastanenin de inşasının birkaç günde bitmesi hedefleniyor. Çin resmi kaynakları iyileşen 124 kişinin hikayelerine ekranlarda yer vererek halkına moral aşılamaya çalışıyor. Ancak büyük şehirlerde sokağa çıkanların sayısı azaldı, bazı bölgelerde gıda eksikliği baş göstermeye başladı.
Türk Hava Yolları'nın 5 Şubat'tan itibaren seferlerini yolcu bulunmadığı gerekçesiyle minimum seviyeye indireceği Çin'den Türkiye 2020 yılında 2.5 milyon kişinin, turist olarak ülkemize gelmesi planlanıyordu.
Kaynak: İHA
Etiketler : coronavirüs,koronavirüs,korona,virüs,corona,
678317 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/678317.aspx
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