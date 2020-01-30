Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları'nın 5 Şubat'tan itibaren seferlerini yolcu bulunmadığı gerekçesiyle minimum seviyeye indireceği Çin'den Türkiye 2020 yılında 2.5 milyon kişinin, turist olarak ülkemize gelmesi planlanıyordu.



Mevcut turist gelişi devam ederken, haftalar itibariyle rezervasyon iptalleri ile bu rakamı 5 de bir seviyesine düşmesi bekleniyor.



Avustralya 600 vatandaşını Çin'den tahliye etme kararı aldı. Çin'den Avustralyalıları alacak olan uçaklar, bu kişileri Cristmist adalarında bir müddet karantinada tutup Avustralya'ya sokacak. Türkiye'den sonra Fransa, İngiltere, Almanya'da kendi vatandaşlarını Çin'den tahliye edecekler.