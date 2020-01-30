Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti. Corona virüsü hakkında son gelişmeler ise şu şekilde;

Coronavirüs ABD'de ilk kez kişiden kişiye bulaştı

ABD'de yeni tip coronavirüsün (2019nCoV) ilk kez kişiden kişiye bulaştığı duyuruldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Çin'in Vuhan kentinden, yaşadığı Chicago'ya gelen bir kadının, virüsü eşine de bulaştırdığını açıkladı.

Son vaka ile ABD'de koronavirüs taşıyan hasta sayısı 6'ya çıkarken yetkililer, 5 hastanın virüsü Çin seyahatinden kaptığını, son hastaya ise Çin'den dönen eşinden bulaştığını kaydetti.

Son vaka ile virüs ilk kez ABD'de kişiden kişiye bulaşmış oldu.

Eşine virüsü bulaştıran kadının aralık 2019'da Vuhan'a seyahat ettiği ve 13 Ocak'ta da Chicago'ya döndüğü belirtildi.

Hastanede tedavi altına alınan 60'lı yaşlardaki çiftin durumlarının şimdilik iyi olduğu kaydedildi.

Koronavirüsün, gribe benzer şekilde öksürük ve hapşırık ile havaya karışan damlacıklardan yayıldığını düşünülüyor.

Virüse, Illinois dışında ABD'de şimdiye kadar Arizona, Güney California ve Washington eyaletlerinde rastlandı.

'KIRMIZI ALARM' VERİLDİ

Nijerya hükümeti, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip coronavirüsü nedeniyle ülkede "kırmızı alarm" ilan etti.

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın, Çinlilerin sık seyahat ettiği Afrika ülkelerinden biri olduğunu ve bu nedenle ülkede kırmızı alarm verildiğini belirtti.

Havalimanlarında virüsün görüldüğü ülkelerden gelen yolculara sağlık taraması yapılmaya başlandığını aktaran Ehanire, özellikle Çin'e seyahat etmek isteyen Nijeryalıların da seyahatlerini ertelemesi çağrısında bulundu.

Ehanire, tüm havayolları şirketlerinin uçak inmeden önce hastalanan herhangi bir yolcu olması durumunda yetkililere bildirmeleri gerektiğini kaydetti.