Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI - Vuhan’da başlayıp şu ana kadar 22 ülkede binlerce kişiye ulaşan koronavirüs ile ilgili şüpheler sürekli artıyor. Toplu ölümlerin başlamasıyla birlikte şeffaflık sözü vererek bilgileri paylaşacağını aktaran Çin hükûmetinin, gerçek rakamları açıklamadığı iddia edildi. Çince haber sitesi “Initium”, Vuhan’daki ölü yakma merkezlerinde çalışan kişilerle yaptığı röportajları yayınladı. Krematoryum merkezi çalışanları “Hastanelerden getirilen çok sayıda ceset resmi kayıtlara dahi eklenmeden yakılıyor” diye konuştu. Çin’de görev yapan uluslararası yayın kuruluşlarının muhabirleri de “Bu yüzden Çin’in dünyayla neler paylaştığı konusunda şüpheci olmanın sebepleri var, çünkü virüsle ilgili bazı şeyler hakkında daha şeffaf olsalar da diğer yönlerden güvenilmez olmaya devam ediyorlar. Gerçek rakamlar açıklananın çok üzerinde” diye konuştu. Çin’in artan hasta sayısını karşılayacak yatak ve personel kapasitesinin olmadığını öne süren yerel medya, olayların dünyada duyulmasıyla birlikte hastane yapım şovunun sahneye konulduğunu ve 24 saat canlı yayınla algı operasyonu yapıldığını iddia etti. Bu arada Çin Komünist Partisi, koranavirüsle ilgili konuşulmaması yönünde halka yönelik baskılarını sürdürüyor. Bu yüzden olan biten birçok şeyin belki de hiç ortaya çıkmayabileceği endişesi yaşanıyor.



Altı bin kişilik gemide panik

Akdeniz’de 6 bin yolcusu olduğu belirtilen Costa Crociere şirketine ait kruvaziyer, Çinli bir çiftte tespit edilen yüksek ateş sebebiyle İtalya’nın batısındaki Civitavecchia Limanı’na demir attı. 27 Türk ve 751 Çinli yolcunun bulunduğu gemi, karantina altına alındı. Hastaneye kaldırılan Çinli çiftte virüse rastlanmadı.



Liglere süresiz tatil

Çin Futbol Federasyonu, koronavirüs sebebiyle futbolla ilgisi olan kişilerin sağlığını korumak için bütün liglerin süresiz tatil edilmesine karar verdi. 2020 Çin Süper Ligi’nin 22 Şubat’ta başlaması bekleniyordu. Ayrıca Çin Maliye Bakanlığı da, salgınla mücadele için 3,94 milyar dolar ek bütçe ayrıldığını bildirdi. Bakanlık geçen hafta, salgına karşı 8,74 milyar dolar tahsis edildiğini duyurmuştu.



BİLANÇO AĞIR

∂ Koronavirüs Çin’e yayıldı

∂ 50 milyon

kişi KarantinaDA

∂ ölü sayısı 170

∂ Virüsün bulaşTIĞI hasta sayısı 7.921

∂ 81.000 kişi gözlem altında



VAKA SAYISI ÇOK

Şimdiden SARS’ı geçti

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs vakası ölüm oranını yüzde 2 olarak açıkladı. Vuhan’da ise bu oran yüzde 5.5. 2002-2003 yılları arasında ortaya çıkan ve Çin menşeli olan SARS 29 ülkeye yayılmıştı. 8.096 kişiye bulaştı ve 774 kişi öldü. (Ölüm oranı yüzde 9.6) SARS’ın Çin anakarasında 5.237 kişiye bulaştığı düşünülürse, koronavirüs 7.921 vaka ile SARS’ı şimdiden geçti. MERS ise, 2012 yılında 2.494 kişide görülmüş ve 858 kişi hayatını kaybetmişti. (Ölüm oranı yüzde 34.4)



TÜRKLER ANLATTI:

Sokağa çıkan yok

Çin’den dönen Türkler, bölgedeki virüs endişesini anlattı. Maskesiz kimsenin dışarı çıkmadığını anlatan yolcular, adeta hayalet şehirlerin oluştuğunu söyledi. Çin’den bir ay erken dönen Erdal Çevik, “Kimse dışarıya çıkmıyor. Bir haftadır biz de otelden çıkmadık” dedi. İSTANBUL İHA



İLK VAKA GÖRÜLDÜ

Hindistan’a SIÇRADI

Hindistan’ın Kerala eyaletindeki Çinli bir hastada koronavirüsü tespit edildi. Hastanın Çin’deki Wuhan Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu belirtildi. Ayrıca Filipinler’de de koronavirüs vakasına rastlandı. Güney Kore’de ise vaka sayısı 6’ya çıktı.



Hastane inşaatında kavga

Koronavirüsle mücadele için altı günde prefabrik malzemeler kullanılarak yapılacak hastanenin inşaatında işçiler arasında kavga çıktı. Bin 300 ila bin 500 yatak kapasiteli olması planlanan hastanenin 5 Şubat’ta açılması hedefleniyor. Öte yandan 2002’de Pekin’de SARS salgınına karşı hizmet veren Şiaotangşan Hastanesinin yeniden faaliyete geçirildiği açıklandı. VUHAN İHA



34 TÜRK İÇİN HAVALANDI

Vuhan seferi!

Sağlık Bakanlığının, Vuhan şehrinde mahsur kalan 34 Türk, yedi Azerbaycan, yedi Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşının Türkiye’ye getirilmesi için hazırladığı “Koca Yusuf” adlı uçak Çin’e hareket etti. Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan tıbbi malzemeler ambulans uçağa dönüştürülen A400M tipi askerî kargo uçağına yüklendi. Koliler içerisinde; bin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, bin adet tek kullanımlık koruyucu kıyafet bulunuyor. TİKA’nın hazırladığı tıbbi malzemeler, Çinli yetkililere teslim edilecek. Tahliye edilecek kişiler uçağa alınmadan önce enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilecek. Ayrıca uçaktaki herkes maske takacak ve bu maskeler nemlendikçe değiştirilecek. Dönüş yolculuğu için hazırlanan paketli gıda ve tek kullanımlık içecekler herkese ayrı pakette verilecek, çöpler de büzgülü çöp poşetlerine konulacak.

​Mevlût Hasgül ANKARA İHA