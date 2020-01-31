Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Ermeni Dernekleri Koordinasyon Konseyi’nin (CCAF) düzenlediği yemekte konuşan Macron, ülkede yaşayan Ermeniler ve Ermenistan’ı her zaman destekleyeceğini belirterek, “CCAF’ın Ermeni iddialarının reddinin cezalandırılmasına yönelik bir talebi olduğunu ve bununla ilgili hukuki bir çalışma yapıldığını” bildirdi.



Fransa Anayasa Mahkemesi, 1915 olaylarına ilişkin sözde Ermeni iddialarını da kapsayacak şekilde “bazı suçların reddinin suç sayılmasına” ilişkin yasanın ilgili hükmünü iki yıl önce iptal etmişti. 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımamayı “nefret suçu” kapsamına sokan bu yasaya göre, söz konusu suçtan bir kişiye 1 yıl hapis ve 40 bin avro para cezası verilebilecekti. Sarkozy döneminde kabul edilen benzer bir yasa da “ifade hürriyetini sınırlandırdığı” gerekçesiyle iptal edilmişti.