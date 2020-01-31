Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan kişilerin sayısı 1527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıktı. Virüsten etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı ise 15 bin 238'e ulaştı. Bugüne kadar toplam 171 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Bununla birlikte müşahede altına alınanların sayısı 102 bin 427'e çıktı. Ayrıca ülkenin Hong Kong Özerk Bölgesi'nde tespit edilen vakası sayısı 10, Makau Özerk Bölgesi'nde ise 9'a yükseldi.



ABD'DEN UYARI GELDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle Çin'e ilişkin seyahat tavsiyesini 4. dereceye çıkardı. Yapılan açıklamada, "Çin geneline yayılan koronavirüs salgını sebebiyle Çin'e gitmeyin. Turistler, uygulanabilecek ani seyahat kısıtlamalarına hazırlıklı olmalıdır. Hava yolu şirketleri Çin'e giden ve Çin'den gelen seferleri azalttı veya askıya aldı" ifadelerine yer verildi.



AŞI AÇIKLAMASI

Çin Başbakanı Li Kıçiang dün yaptığı bir açıklamada, koronavirüsün neden olduğu salgın durumun çetin ve karmaşık olduğunu belirtmiş, salgına karşı aşı geliştiren kurumların zamana karşı yarışması gerektiğini vurgulamıştı.Li, salgınla mücadelenin ölüm oranını azaltmak ve muayenelerin etkisini iyileştirmek açısından kilit önem taşıdığını dile getirmişti.

Başbakan Li, “Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu Lideri” olarak salgınla mücadeleyi ve denetlemeyi yürütüyor. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'deki koronavirüsü nedeniyle dün uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmişti. Çin'in Birleşmiş Milletler Temsilcisi Cang Cün de Çin'in bu durumu değerlendirdiğini belirterek, ülkesinin koronavirüsle mücadelede çok kritik bir durumda olduğunu söylemiş, uluslararası dayanışmanının aşırıcı derecede önem kazandığını bildirmişti.



ÇİN: VUHANLILAR BAŞKA ÜLKELERDEN KENDİ ÜLKELERİNE GERİ GETİRİLECEK

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying yaptığı yazılı açıklamada, Hubey eyaletinin, özellikle Vuhan sakinlerinin son günlerde yurt dışında yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurduklarını belirterek, “Çin hükümeti bir an önce tarifeli sivil havacılık uçağı göndererek onların (Vuhanlıların) doğrudan Vuhan’a geri getirilmesine karar vermiştir.” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu" ilan etmesine ilişkin Sözcü Hua, ülkesinin salgınla mücadale konusunda en kapsamlı ve sıkı tedbirleri aldığını ve bu önlemlerin uluslararası sağlık düzenlemelerinin çok ötesinde olduğunu vurguladı.

Hua, "Salgına karşı savaşı kazanmak için tamamen inancımız ve kabiliyetimiz var." ifadesini kullanarak, ülkesinin koronavirüsün genetik yapısıyla alakalı, ilgili tarafları zamanında şeffaf ve sorumlu bir şekilde bilgilendirdiğini ve DSÖ ve tüm ülkelerle küresel ve bölgesel sağlığı korumaya devam edeceğine işaret etti.

HUBEY'DE BİR YETKİLİ GÖREVDEN ALINDI

Diğer yandan Çin basınındaki haberlere göre, koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletine bağlı 7 milyondan fazla nüfuslu Huanggang Belediyesi'nin Sağlık Komisyonu Başkanı Tang Cıhong "salgın konusunda ihmali bulunduğu" gerekçesiyle görevinden alındı.

Çin basınından gazetecilerin kentte kaç enfekte vakası olduğuna dair sorularına Tang'ın "Bilmiyorum. Emin değilim." şeklinde cevap verdiği bir röportaj videosu, ülkenin sosyal paylaşım platformu Veybo'da büyük tepki topladı. Röportaj videosundan sonra Tang'ın görevinden alındığı kamuoyuna yansıdı.

Huanggang, Hubey eyaletinde Vuhan'dan sonra eyaletteki en yüksek ölüm ve virüsten etkilenenlerin bulunduğu kent olarak başı çekiyor.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan son açıklamaya göre, ülke genelindeki tüm kent, eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgelerde etkili olan koronavirüs salgını yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 213'e, virüs bulaşanların sayısı ise 9 bin 692’ye ulaşmıştı.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.